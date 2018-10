L'Engie Open de Touraine commence ce week-end

Qui succédera à Tereza Smitkova ?

C'est le grand tournoi de tennis de l'agglo tourangelle : chaque année, Joué-lès-Tours accueille les grands espoirs du tennis féminin pour une semaine. Mais avant les 16èmes de finale dès lundi, il y a les qualifications ce samedi et ce dimanche : 4 joueuses en sortiront et seront donc présentes dans le tableau final pour espérer jouer des coudes avec les têtes de liste et succéder à Tereza Smitkova, la tenniswoman tchèque qui s'est imposée l'an dernier en remportant la finale face à la Française Myrtille Georges qui revient d'ailleurs en Jocondie cette année pour la 14ème édition de cet Open Engie.

A suivre donc sur les courts : les Françaises Priscilla Heise, Magalie Girard, Lucie Nguyen Tan, Léa Tholey, Chloé Cirotte... Mais aussi des Espagnoles, des Suisses, des Belges, des Britanniques...

Dans le tableau principal, la tête de série N°1 est Margot Yerolymos, une Française, 411ème joueuse mondiale. La Belge Hélène Scholsen est tête de série N°2 et 433ème joueuse mondiale. La Suissesse Tess Sugnaux, l'Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers et la Britannique Eden Silva font également partie des favorites de la semaine.

Pour son édition 2018, le tournoi du Tennis Club Jocondien permettra à sa lauréate de repartir avec la somme de 25 000$, une somme qui attire les futures championnes. Rappelons, comme le fait le nouveau président du club Frédéric Ursely, que la championne olympique 2014 de Rio Monica Pulg est passée par Joué-lès-Tours tout comme la N°1 mondiale Simona Halep et même celle qui a remporté Rolland Garros en 2017 : Jelena Ostapenko.

Pour les tarifs : accès aux matchs gratuits jusqu'à mercredi (jusqu'aux 8èmes de finale), 7€ de jeudi à samedi (jour de la finale). Le forfait 3 jours est à 15€ (à noter que la finale double est prévue dès vendredi).