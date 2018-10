Travaux et perturbations sur l'A10 cette semaine en Touraine

Des déviations seront mises en place.

Des travaux se poursuivent sur l'A10 en Touraine et cela va avoir quelques conséquences sur la circulation cette semaine, voici ce qui vous attend :

Nuit du lundi 8 octobre, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24) en direction de Bordeaux.

Durant 2 nuits (lundi 8 et mardi 9 octobre), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24) en provenance de Bordeaux.

Durant 4 nuits (lundi 8, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 octobre), entre 20h et 7h : risque de ralentissement dans une zone de travaux entre les échangeurs de Chambray-lès-Tours (n°23) et la bifurcation des autoroutes A10 et A85, dans les deux sens de circulation.

Et en plus, fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24) en direction de Paris.

Du mercredi 10 octobre à 5h au vendredi 12 octobre à 21h, jour et nuit : fermeture de la bretelle de sortie de Chambray-lès-Tours (n°23) en provenance de Bordeaux.

