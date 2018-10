Les handballeuses de Chambray rattrapées par Besançon

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce vendredi 5 octobre on jouait la 7ème journée du championnat de LFH et Chambray-lès-Tours recevait Besançon dans une Fontaine Blanche toujours aussi animée... Les joueuses de Guillaume Marquès ont fait la course en tête pendant une bonne partie de la rencontre mais elles ont lâché du terrain en fin de match ce qui a permis à leurs adversaires de revenir au score mais aussi de prétendre à la victoire.

Finalement, dans les dernières secondes, les Chambraisiennes ont arraché le match nul, leur deuxième de la saison. Le score : 27-27.

Au classement, le CTHB reste 6ème.

Voici les photos de la rencontre par Philippe Maitre :