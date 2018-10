FONDETTES : reprise des travaux sur la digue de la Loire

Donc difficultés de circulation.

On l'a déjà évoqué : le 30 décembre 2017, un mur de soutènement de la digue de Loire s'est effondré à Fondettes au lieu-dit de « Port Vallières ». Conséquence : un éboulement de gravats tout près des habitations situées en contrebas. Des travaux de déblaiement et de renforcement provisoires avaient immédiatement été réalisés au droit des habitations et là il faut finir le chantier donc les ouvriers sont de retour dès ce lndi 8 octobre.

Qu'est-ce qui va être fait ? La pose de gabions sur toute la digue, en fait de quoi la consolider. Cela va prendre un mois

La préfecture d'Indre-et-Loire indique que le déroulement du chantier nécessite la fermeture d'une voie de circulation de la D952 (sens Tours-Langeais), un alternat de circulation par feux sera organisé sur toute la durée des travaux. Les automobilistes sont donc invités à faire preuve de prudence, en particulier pour assurer la sécurité des intervenants du chantier.