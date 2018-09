Le triathlon de Joué-lès-Tours en images

Il avait lieu ce dimanche.

Trois courses et des centaines de concurrents : ce week-end le TCJ a organisé son triathlon au Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours... En individuel, le triathlon XS était composé de 400m de natation, 8km de vélo et 2,5km à pied. Pour la course S, 750m à la nage, 18km à pédaler et 5km à courir. Enfin, une course S en relais était organisée sur les mêmes distances.

Tous les résultats sont ici, et les photos de James Techer ci-desosus...