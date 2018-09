Aux Atlantes, un homme tabassé avec acharnement samedi soir

Il serait en état de mort cérébrale.

C’est le choc depuis ce week-end à St-Pierre-des-Corps : dès samedi soir, de premiers témoignages ont évoqué une agression très violente sur le parking des Atlantes de St-Pierre-des-Corps. Là, vers 18h, un homme a été battu, roué de coups, vraissemblablement par plusieurs individus, devant l’entrée du centre commercial. Et le motif à l’origine de cette agression parait plus que futile : un différend autour d’une place de parking.



La victime est un chauffeur de bus de Fil Bleu qui travaille pour Keolis depuis 7 ans. Marié, père de famille et membre de la communauté turque, il résidait dans le quartier de la Rabaterie, également à St-Pierre-des-Corps.



Contacté par Info Tours ce lundi, le parquet de Tours ne faisait pas de commentaires sur l’affaire. L’homme agressé serait en état de mort cérébrale à l’hôpital Trousseau, et un suspect aurait été interpellé dès ce week-end. Sur Internet, des hommages et plusieurs informations circulent, y compris des photos d’un homme présenté comme l’un des agresseurs mais pour l’instant rien n’est confirmé à ce niveau-là.



Ce drame est la deuxième affaire marquante en quelques mois aux Atlantes après une agression au niveau du fast food Burger King il y a quelques mois.