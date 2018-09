Pourquoi vous risquez d'aimer le dernier spectacle du Château de Villandry

"Grand Renard et les fabuleuses fables de La Fontaine de vie" débute jeudi soir.

"En mettant en scène ce spectacle, je joue les chefs d’orchestre et je m’amuse à convoquer les fées et les dieux des arts, à réunir le théâtre et la peinture sur scène, Les faire s’unir en un jeu magistral d’univers aux couleurs multiples, de récits nouveaux et anciens où les peintures vont s’animer sous nos yeux ébahis d’émerveillement, le tout théâtralisé et emporté par magie au rythme des sons, lumières, projections grandeur géante magistrales sur la façade du château révélant toute son ampleur, telle une fresque immense irréelle en train de se faire sous nos yeux ébahis et émerveillés. Un spectacle magistral qui fait vibrer et se lever de son siège de plaisir" : ces mots sont ceux de Christine Renard, qui met en scène Grand Renard..., ce spectacle proposé trois soirs de suite cette semaine au Château de Villandry, de jeudi à samedi.

De quoi s'agit-il ? D'un son et lumières théâtral et pictural dans la cour d'honneur du Château, qui va en exploiter tout le potentiel à la nuit tombée. "Cette pièce de théâtre associée à la peinture en live, vidéo, sons et lumières, musiques et chants, librement inspirée des Fables de La Fontaine est une grande première au château de Villandry" poursuit la compagnie Renard du 21ème siècle qui vient tout juste de se créer cette année et qui en est à l'origine.

La peinture, c'est le rayon de Raphaël Kettani. "Tous les tableaux, peintures et dessins de la grande ronde des animaux prennent vie sur les murs de la façade de la cour d’honneur du château de manière magique" peut-on lire dans le dossier présentant son travail sur cette création qui pourra accueillir à chaque fois 400 personnes dans le public.

Horaires des représentations : 21h Plein tarif : 22€. Réservations au 02 47 50 02 09.