Il n'y a pas qu'au Tours FC qu'on assiste à des matchs sans but. Ce samedi, les footballeurs de Ballan-Miré accueillaient Amilly pour la 3ème journée de National 3 (ex CFA2) et la rencontre s'est achevée sur un score nul et vierge, 0-0. Un point de pris tout de même pour le Football Club de l'Ouest Tourangeau suite à ce match contre les voisins du Loiret.

Quelques photos de la rencontre par James Techer :