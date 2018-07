Jeudi, Marché des Saveurs à Savonnières

A partir de 17h.

L'été est une excellente occasion de profiter de bons petits marchés de produits du terroir... On peut citer par exemple ceux qui ont lieu chaque semaine à Amboise, mais Savonnières a aussi le sien et c'est cette semaine. Il s'agit de la 14ème édition.

"L'objectif de la commune est de proposer des produits de notre Région, des produits de qualité, afin que touristes et visiteurs locaux puissent les découvrir ou redécouvrir dans un environnement tout à fait charmant. La place des Charmilles offrira un cadre agréable avec vue sur le Cher et le port batelier pour cette soirée festive qui se terminera par un feu d’artifice" note le maire Bernard Lorido.

Au programme : les différents vins AOC de la Région, du foie gras, du miel de Savonnières et du pain d’épices, des fromages de chèvres, du poisson de Loire, des fouées, des fruits et légumes, de la charcuterie, des soupes, des jus de pomme, des bières et des glaces artisanales, des poires tapées et leurs dérivés, des produits à base de rose, des pains, pâtisseries et viennoiseries. Il sera possible de se restaurer sur place pendant la soirée sur des tables communes avec notamment une offre végétarienne.

"Le début de la manifestation sera animé par les chansons de rue de Marcel & Marcelle tandis que le repas et la fin de la soirée seront égayés par le groupe Rétro Swing. De plus, l'association des Bateliers du Cher proposera des balades en bateau traditionnel, et vous pourrez vous familiariser avec la cuisine anti-gaspillage avec la Maison de la Gloriette" précise encore la mairie. Pour les enfants :il y aura des balades à poney.