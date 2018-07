CHALEUR : Plus de 50 idées pour se rafraîchir en Indre-et-Loire

Baignades, balades sous les arbres, boissons fraîches…

Ce ne sera pas la grosse canicule, mais tout de même un épisode de fortes chaleurs : jusqu’à la fin de la semaine, on va au moins atteindre 33° à l’ombre tous les jours en Indre-et-Loire et le thermomètre baissera peu la nuit, c’est-à-dire qu’il fera 20° au petit matin ce qui ne facilitera pas forcément le sommeil. Alors comment « survivre à cet épisode plus qu’estival ? Voici nos astuces…

EN PLEINE NATURE :

N’oubliez pas qu’il est interdit de se baigner dans la Loire. Plusieurs raisons à cela : des courants forts, des trous d’eau, du sable capricieux ou des déchets que l’on peut trouver au fond de l’eau. En plus, vous risquez de sentir mauvais en ressortant. En revanche il est tout à fait recommandé de faire une sieste sur ses rives et d’y pêcher. Tant qu’on y est, rappelons qu’il ne faut pas aller sur la plupart des îles et bancs de sable, pour ne pas déranger les sternes qui s’y reproduisent et risquent d’abandonner leurs œufs s’ils sont dérangés.

Si vous êtes plutôt adeptes de la marche, le sentier du Val de Choisille est fait pour vous entre Fondettes, St-Cyr-sur-Loire et La Membrolle… 25 000 marcheurs le fréquentent chaque année, de nouveaux outils pédagogiques y ont récemment été installés. En prime, la balade d’1,2km est accessible aux personnes à mobilité réduite : idéal avec une poussette. Autres randos avec fraîcheur garantie ? La forêt à Chenonceaux, le circuit des étangs entre Rouziers et Beaumont ou les bords de l’Indre du côté de Montbazon. Evidemment, tous ces lieux sont parfaits pour des pique-niques.

Sinon, envie d'un mix balade-culture ? Direction le Prieuré St Cosme à La Riche.

Pour les cyclistes, la Loire à vélo reste un must, mais partez avec beaucoup d’eau. D’autres itinéraires « nature » peuvent vous êtres conseillés en allant à la Maison du Vélo de Tours (Boulevard Heurteloup) ou en utilisant l’appli Géovélo sur votre smartphone.

CULTUREL :

On n'y pense pas forcément mais dans les églises il fait toujours plusieurs degrés de moins que dehors, l'occasion de les redécouvrir, ou d'y emmener les potes / la famille de passage... Pareil dans les caves troglodytes qui sont nombreuses dans la région, sans parler des caves à vin et des fameuses Grottes Pétrifiantes de Savonnières : 12 à 15° en moyenne, limite il faut un pull.

PARCS EN VILLE :

La Perraudière à St Cyr, la Gloriette, le Botanique et les Prébendes (avec leurs cafés, Au Rendez-Vous du Botanique et Quand Julie Pâtisse l’Atelier qui ont tous deux leur brunch dominical)… Souvent moins fréquentés, le Parc Mirabeau de Tours (agréable avec son kiosque) et le Parc de Ste Radegonde… Pour faire un peu d’exercice, direction les parcours d’accrobranche de Mettray et Joué-lès-Tours : soft, car en pleine forêt. Plus au Sud, le Domaine de Candé à Monts est incontournable.

Pour les enfants, certains parcs urbains sont équipés de jets d’eau aux Fontaines et au Sanitas, par exemple.

BAIGNADES :

Pour faire un plongeon en toute sérénité, vous pouvez consulter notre carte des sites agréés par l’Agence Régionale de Santé. Citons les plus connus : le Lac des Bretonnières de Joué avec ses deux bassins et la possibilité de pauses sous les arbres (avec food trucks), le plan d’eau de Monnaie, les Lacs d’Hommes ou la plage de Bléré sur le Cher. Hors département, toujours sur le Cher, la plage de Montrichard est également réputée.

Si vous préférez les piscines, cette semaine extra chaude peut être une bonne occasion de découvrir Les Thermes de Luynes ou La Plage de St Avertin récemment inaugurées. Le Centre Aquatique du Lac de Tours et Bulle d’O à Joué disposent aussi de bassins extérieurs, mais l’affluence risque d’être conséquente, mieux vaut arriver tôt pour avoir un transat.

GUINGUETTES :

On manque parfois d’ombre à Tours sur Loire mais on en trouve quand même Chez Dupont sous la bibliothèque ou en face à Tours sur Plage. Entre les deux, l’Île Simon est au calme et à l’ombre avec la possibilité d’une traversée en bateau depuis le pied du Pont Wilson toutes les heures l’après-midi (1€).

L'Île Simon à Tours

Toujours sous les arbres, direction la champêtre guinguette de Rochecorbon, pour des balades sur l’eau ça se passe à Port Avertin, et la guinguette de Montbazon fait également partie des incontournables du département.

Montbazon.

A BOIRE :

A Tours, La Fabrique à Jus de la Rue du Commerce est un excellent bar à jus avec des fruits pressés en direct, Dans la même rue, au N°12, Cha + Tea Bar vient d’ouvrir avec du Bubble Tea glacé, ces boissons avec petites billes. Pour des thés glacés maison, direction Le Petit Atelier(Rue Colbert) ou La Caf’Tière Place de la Résistance. Myah Café Rue Bernard Palissy pour le goûter. Envie d’une petite mousse ? Une brasserie artisanale s’est installée il y a seulement quelques semaines Place de la Résistance, à la place du Comptoir Italien.

EN TERRASSE :

Parmi les plus belles de l’agglo ? Le Tourbouchon Rue d’Entraigues, Aux Pierres Fondues Rue Colbert, Moka à St Avertin, Le Château Belmont à Tours Nord, Le Bœuf à Boss Rue Edouard Vaillant, Le Court-Circuit Place de la Victoire…

POUR MANGER FRAIS :

Pour de la fraîcheur dans l’assiette, manger végétarien ou flexitarien est une bonne option. Direction Tahina près des Halles, le Shanti ShantiRue Colbert ou La P’tite Pause des Halles. Pour des salades, Eat Salad à l’Heure Tranquille ou le New Lita Place Jean Jaurès. Pourquoi pas aussi un petit tour chez Smaak, Boll’N’Roll, au QG (Place du Monstre) ou au Café Contemporain.

Et en dessert ? Le glacier de la Place Plumereau est un incontournable, et pour les yaourts glacés direction A Saint Barth en haut de la Rue Nationale.

Cette liste peut encore être améliorée, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions…