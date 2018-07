La nouvelle piscine de Luynes ouvre vendredi

Parfait pour les beaux jours.

Les premiers baigneurs sont attendus ce vendredi 13 juillet dès 10h... Baptisée Les Thermes, la nouvelle piscine de Luynes ouvre ses portes pour la saison estivale.

Construite en 20 mois pour un tout petit peu moins de 7 millions d'euros, cette piscine "nordique" comporte 2 bassins extérieurs dont un bassin sportif de 25m avec 6 lignes d'eau dont la profondeur varie d'1m40 à 2m20 + un bassin d'apprentissage avec banquettes à bulles : l'eau sera à 28°. On trouve aussi 4 espaces différents complémentaires à l'intérieur avec des jeux d'eau, 2 saunas de 10 places, un hammam, un jacuzzi intérieur, 2 douches massantes, un solarium pour bronzer sur des transats, un espace restauration et une pelouse pour pique-niquer. On notera que l'espace bien-être propose une vue sur le Château de Luynes. Sinon, 11 personnes travaillent sur place. C'est la société Récréa, déjà gestionnaire du Centre Aquatique du Lac de Tours, qui s'occupe du fonctionnement des lieux au quotidien.

"Le nom du centre a été choisi au regard de son emplacement et de son histoire. En effet, Luynes est avant tout une ville romaine avec ses villas, son aqueduc du 2ème siècle, ses voies romaines et ses thermes situés sur le même plateau que la future piscine" explique Tours Métropole qui a financé le chantier.

La piscine de Luynes sera ouverte tous les jours, avec des activités comme l'aquafitness ou l'aquabiking sans oublier des cours de natation. Dès la rentrée, les enfants y seront reçus pour leurs cours de sport sur le temps scolaire ainsi que l'IME, l'ITEP et le CAT pour les personnes en situation de handicap. Des ateliers pour les enfants et des soirées bien-être auront lieu régulièrement.

L'entrée adulte est à 4€20, 3€20 pour les enfants, gratuit pour les moins de 3 ans. Il faut compter 11€ pour l'accès à l'espace bien-être, 17€ pour un pass découverte all access pour la journée, activités comprises. Des abonnements sont aussi proposés.

Plus d'infos sur lesthermesdeluynes.fr.