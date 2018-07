Un piéton de 80 ans tué à Luynes

Il a été percuté par une voiture.

Enchaînement de circonstances dramatiques ce mercredi en milieu de matinée sur la commune de Luynes, Rue Buntingford.

Vers 10h45, deux voitures sont entrées en collision et après l'accident l'un des deux véhicules a fauché un piéton, un homme de 80 ans qui n'a pas survécu au choc.

Le choc frontal entre les deux automobiles a lui fait deux blessés légers transportés à l'hôpital. Les pompiers et le SMUR étaient sur place pour les opérations de secours et une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Depuis le mois de mai, 3 piétons âgés sont décédés suite à des accidents dans l'agglomération tourangelle.