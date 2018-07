Un bon démarrage pour le tourisme en Touraine

La saison touristique 2018 semble partie sur de bons rails malgré la grève de la SNCF.

La fréquentation des hôtels tourangeaux est à la hausse. Sur la période de janvier à mai, les hôtels étaient occupés à 52,1% contre 49,6 % l’année dernière. Une hausse qui en cache une autre puisqu’en comparaison avec l’année dernière, le taux de nuitées réservées par des étrangers a bondi de 11% en mai. Sur la métropole tourangelle l’hôtellerie en plein air est également concernée. Malgré une météo peu clémente en avril, les chiffres d’occupation au mois de mai sont en hausse : + 17,3 % de nuitées. Néerlandaise et Allemande sont les principales nationalités des clients étrangers, tandis que les nuitées anglaises sont en net repli.

D’une manière générale, les sites touristiques ont également vu leur fréquentation augmenter. Néanmoins, il faut différencier les monuments des musées. Dans la Métropole, les monuments ont connu une hausse de fréquentation de 24,2% en mai. La billetterie de l’office du Tourisme de la Métropole connait une augmentation de 47% sur le seul mois de mai. Par ailleurs, les musées subissent une baisse conséquente de 17% qui s’explique notamment par la baisse de la fréquentation du CCCOD après son ouverture l’année dernière.

Enfin, alors que les cyclotouristes sur la Loire à Vélo étaient peu nombreux au début de l’année du fait d’une météo pluvieuse, le mois de mai est exceptionnel avec un pic à 13 741 passages au compteur de Savonnières.

L’objectif pour la Métropole, à travers notamment sa campagne d’affiches « Tours, l’inattendue » est d’attirer les citadins des villes alentours telles que Paris, à 1 heure de train, et Londres à 1 heure d’avion.

Que faire cet été à Tours ?

Pour la troisième année consécutive, vous pourrez aller découvrir les Illusions de la Cathédrale de Tours à partir du 30 Juin. Sinon, « Tours-sur-Loire » et « Tours sur plage » vous accueillent de part et d’autres de la Loire pour une ambiance festive et familiale.

Et si vous aimez déguster de bonnes choses, l’Office du Tourisme Tours Val de Loire vient de lancer la deuxième édition de « 7 vins, 7 jardins », le prochain rendez vous à lieu vendredi 29 juin au jardin des Beaux-Arts. De l’Apéro en belvédère sur la Tour Charlemagne aux Balades apéro en Gabarre, il y en a pour tous les gouts.

Toutes les activités sont à retrouver également dans le guide « Tours et ses environs » mis en vente par l'Office de Tourisme.