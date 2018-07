Le Royaume des Chats s’agrandit à St Avertin

Il est désormais installé aux Granges Galand.

Il y a ceux qui sont un peu craintifs, ceux qui font la sieste, ceux qui se promènent ou encore ceux qui miaulent pour attirer l’attention… Au Royaume des Chats, minettes et minets ont le pouvoir… Pension pour matous pensée pour venir en aider aux maîtres absents de chez eux ou dont le domicile est en travaux et devenu peu pratique pour un chat, elle a longtemps élu domicile dans un pavillon de St Avertin. Mais, il y a peu, l’ancienne propriétaire a dû abandonner son activité pour des raisons de santé et a passé la main à Mélanie Clinchant.

Dynamique jeune femme de 28 ans, la nouvelle cat-sitter tourangelle n’est pas une inconnue du Royaume des Chats… Souhaitant au départ devenir assistante vétérinaire, elle a finalement débuté sa carrière professionnelle dans le monde de l’esthétique avant de devenir assistante à la pension de l'ancienne propriétaire. Pour démarrer son activité, elle garde le nom mais change de locaux : cette fois, direction le rez-de-chaussée d’un bâtiment de la zone des Granges Galand, toujours à St Avertin.

Des nouvelles des chats via Facebook

Ce déménagement a permis d’augmenter la capacité : 27 box sont disponibles pour autant de félins, et c’est souvent complet, en particulier pour la période estivale. Pour quelques jours ou quelques semaines, les chats ont leur litière, leurs croquettes deux fois par jour « plus parfois la nourriture apportée par les maîtres », de quoi jouer, des câlins quotidiens garantis et la possibilité d’aller se balader dans une « pièce de liberté », voire simplement de s’y poser tranquillement ou de jouer avec leurs congénères s’ils sont sociables.

Mélanie Clinchant a la passion des animaux dans la peau, et vit elle-même avec des chats et des chiens. Pour détendre ses pensionnaires, elle met de la musique classique toute la journée, laisse les fenêtres ouvertes pour un peur d’air (mais seulement si les box sont fermés) et n’oublie jamais de verrouiller la porte pour éviter les fugues. Même si le Royaume n’est pas ouvert 7 jours sur 7, la jeune femme passe plusieurs fois par jour pour les soins quotidiens, en plus des visites à domicile pour voir encore d’autres chats laissés seuls quelques jours. Elle a enfin ouvert une page Facebook pour publier des photos des matous et ainsi donner de leurs nouvelles à distance.

Pour le tarif, comptez 13€ la journée de garde.