Thalie pour conclure la saison de La Parenthèse

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Pour le dernier concert de la saison à La Parenthèse de Ballan-Miré, une soixantaine de personnes sont venues écouter Nathalie Presles, Thalie sur scène et son nouveau groupe Thalie N'Co avec au violon George Breuil, et à la guitare Pascal Olivier.

Dès les premières notes, la chanteuse fait renaitre la grande dame brune avec justesse et sans l'imiter, elle va pendant 1h30 revisiter tous les grands succès qui ont marqué la carrière de Barbara et pour terminer interpréter Ma plus belle histoire d'amour c'est vous, et, comme Barbara, elle l'a dédiée au public qui au terme de ce récital lui fit une véritable ovation.

Roger Pichot