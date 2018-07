Grand spectacle de danse bollywood à Notre-Dame-d'Oé

Le 1er de l'association Bellybolly in Tours.

Association de danses orientales et danse bollywood basée à Tours Centre et née en 2013, BellyBolly in Tours organise son spectacle de fin d'année sur le thème des 7 pêchés capitaux en ce début d'été, chorégraphié par Sarah Bardeau, Sophie Bacha et Leïla, avec près de 150 élèves sur scène. C'est le 1er de l'association qui présentera l’aboutissement de son Projet Artistique Oriental dont l'objectif était de créer et chorégraphier un tableau artistique collectif.

L’association invite également à se produire sur scène des sections des associations Familles Rurales d’Azay-le-Rideau, et de la Maison de Begon à Blois. L’affiche a été réalisée par Coline et Clémence, élèves du BTS ERPC (Etudes de Réalisation d’un Projet de Communication) au lycée professionnel Albert Bayet à Tours, avec leur professeur Florent Chardin.

La date : samedi 30 juin à la salle Oésia, à Notre Dame d'Oé, à 20h30.

Tarif - adultes : 10 euros / enfant moins de 12 ans : 5 euros / enfant moins de 3 ans : gratuit.

Achat des billets : permanence dimanche 24 juin de 10h à 13h à la salle grise de l'Espace Gentiana, 90 avenue André Maginot, Tours Nord ou via le site de l'association.