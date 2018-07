Gala de fin de saison à Oésia

Le reportage photos d'Info Tours

Lors du Gala de danses de fin d’année de l’Association des Activités culturelles Oésiennes (ACO) de nombreuses chorégraphies de Leila, Sophie, Sarah, sur les thèmes des « Souvenirs d’enfance » en 1ère partie et « L’Enchanteur » en seconde partie, ont été présentées à la Salle Oésia de Notre Dame d’Oé. Le public a pu découvrir la Danse Orientale, Bollywood, Hip Hop et Modern Jazz au cours de ce spectacle traditionnel très réussi et applaudi.

Le reportage photos de Patricia Pireyre :