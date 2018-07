A10 et A85 : des perturbations au sud de Tours cette semaine

En raison de travaux.

Jusqu'à la fin de l'année, les travaux vont se poursuivre pour l'élargissement de l'autoroute A10 entre Chambray-lès-Tours et Veigné ce qui entraîne régulièrement des perturbations de circulation, en particulier des fermetures d'échangeurs. A cela s'ajoute des travaux sur l'A85... Voici le programme des difficultés prévu pour la semaine du 18 au 22 juin en Indre-et-Loire :

A85 :



Le mardi 19 juin, entre 10h et 14h.:

Fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Druye (n°9), en provenance de Vierzon.

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



Nuit du mercredi 20 juin, entre 21h et 5h.:

Risque de ralentissement sur une portion de 4 km, dans une zone de travaux, entre les échangeurs de Langeais Est (n°7) et de Vallères (n°8), dans les deux sens de circulation.



A10 :



Nuit du lundi 18 juin, entre 21h et 5h.:

Risque de ralentissement sur une portion de 11 km, dans une zone de travaux, entre les échangeurs de Tours Nord (n°19) et de Chambray-lès-Tours (n°23), dans les deux sens de circulation.



Durant 4 nuits (lundi 18, mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juin), entre 20h et 7h :

Risque de ralentissement dans les zones de travaux entre les échangeurs de Chambray-lès-Tours (n°23) et de Joué-lès-Tours (n°24), dans les deux sens de circulation.



Durant 2 nuits (lundi 18 et mardi 19 juin), entre 20h et 7h.:

Fermeture de la bretelle d'entrée de Chambray-lès-Tours (n°23), en direction de Bordeaux.

Fermeture de la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Paris.

Des déviations sont prévues.

Durant 2 nuits (mercredi 20 et jeudi 21 juin), entre 20h et 7h.:

Fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Paris.

Fermeture de la bretelle de sortie de Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Bordeaux.

Egalement des déviations mises en place.

D'après communiqué.