Une personne blessée par balle devant la mairie de St-Pierre-des-Corps

Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi.

Il était environ 0h30 ce mardi matin quand l’alerte a été donnée : un homme a été blessé par balle au niveau de la mairie de St-Pierre-des-Corps. Les secours – pompiers et SAMU – se sont rapidement rendus sur les lieux. Touchée à l’abdomen, la victime a été transportée vers le CHU Trousseau. Sérieusement touchée, elle était néanmoins consciente au moment de l’évacuation selon les informations que nous avons pu recueillir.

La victime, un homme, est originaire de Blois. On ignore encore le contexte de son agression. Pour l’heure il n’y a par exemple pas de lien établi avec les tensions récentes sur le quartier de la Rabaterie. Pour l’instant les services de police et le parquet de Tours n’ont pas donné plus de précisions sur cette affaire. Une enquête a été ouverte.