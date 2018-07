Handisport : St-Cyr-sur-Loire se fait remarquer aux Interclubs

7 athlètes y participaient.

Le championnat de France Interclubs athlétisme handisport s’est déroulé ce Samedi 9 Juin à Parthenay (86) et le RSSC de St-Cyr-sur-Loire y avait envoyé une équipe composée d’Alice METAIS, Typhaine SOLDE, Charlotte PICARD, Charlotte MARCHAIS, Romain GUERINEAU, Tom PICARD et Yasser MUSANGA-NYA.

Au cours de la compétition, Alice METAIS a battu ses records personnel sur 100m (13’’90), 200m (28’’81) et la longueur (4m54) ce qui la place en bonne posture pour une première sélection en Equipe de France Elite pour les Championnats d’Europe (à Berlin, du 20 au 26 Août)

Typhaine et Charlotte P battent également leurs records personnels sur la longueur et Tom PICARD sur 400m et 800m. Yasser démontre tout son potentiel sur 100m et 200m, Charlotte M et Romain confirment leur performances sur leurs distances.

De plus, 3 athlètes du club (Alice, Typhaine et Yasser) ont participé aux relais « France » afin de les préparer pour les prochaines échéances internationales.

Le RSSC termine donc 3ème de cette journée, le podium est complété par le Paric UC (2ème) et Lyon Athlé (1er). Les 2 premières équipes, tout comme les 4ème (CRH Nouvelle-Calédonie) et 5ème (AVIA Issy) disposent d’athlètes de l’Equipe de France (pour la plupart médaillés) et donc de fortes cotations en points, ce que n’a pas le RS Saint-Cyr ce qui renforce encore sa belle performance;

D'après communiqué.

Prochaines échéances : Le meeting International de Paris (13/14 Juin) et les Championnats de Farnce Elite (Belfort, 22/23 Juin)