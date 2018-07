La traversée de Carine Achard au Temps Machine

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Après plus d'un an de travail de composition, Carine Achard a présenté son travail des derniers mois jeudi au Temps Machine de Joué-lès-Tours. Cette année a été faite de rencontres (comme celle avec julien Lebart, pianiste de Cali qui lui a donné de précieux conseils concernant la partie piano), a vu l'autofinancement du projet grâce aux internautes et marquée par l'arrivée du guitariste berrichon Severin Valière qui vient compléter le binôme de musiciens constitué également du formidable batteur Dominique Chanteloup. Bref, tout est réuni pour faire en sorte que ce nouvel album soit une réussit, celui-ci étant distribué par l'Autre Distribution, basée à Montlouis.

Jeudi soir, Carine Achard avait donc invité ses amis au Temps Machine pour partager avec eux la primeur de ce nouvel album. Toujours aussi touchante avec sa voix qui se veut douce mais persuasive dans ses affirmations, des textes et des musiques tirés au cordeau exécutés par les deux compères que sont Séverin et Dominique, (complice de longue date de Carine). Après une douzaine de chansons et un rappel, les amis ont applaudi à tout rompre au salut final.

En première partie le groupe Coffees & Cigarettes Avec Renaud Druel chant guitare et Lyllou Chevallier violon alto. Ces derniers nous ont proposé une version entre rocks, hip-hop, avec une projection de vidéo style BD déjantées le tout en costume digne des films de Tim Burton ce qui donne une formule magique avec une efficacité redoutable.

Roger Pichot