Chambray-lès-Tours organise une soirée tout en bio vendredi

Et c'est gratuit.

Alors que la ville propose des repas 100% bio dans ses cantines depuis quelques mois, Chambray-lès-Tours prépare une soirée baptisée "Le Printemps Bio" ce vendredi soir... Objectif annoncé : partager ses expéience sur le bio mais aussi l'entretien des espaces verts sans pesticides, le tout afin "d'en expliquer les bienfaits et les enjeux".

Programme :

18h15-19h30 : découverte de l’AMAP chambraisienne Jack be Little, rencontres avec des producteurs bio locaux, dégustations et vente de produits.

19h30 : diffusion du film « Zéro phyto 100% bio », un documentaire de Guillaume Bodin, suivie d’un débat.

Expositions : « Le Programme Alimentaire Territorial de Tours Métropole Val de Loire », «Objectif zéro pesticide dans nos villes, nos campagnes, nos jardins » par la Sepant.

Ça se passe à l'Espace culturel Yves Renault, 4 rue Jean Perrin - Renseignements : 02 47 48 45 48 (entrée gratuite).