A 17 ans, ce Tourangeau gagne un concours national de présentateur météo

Et il va être formé par France 2.

Le week-end dernier, Doryan a réalisé un rêve : passionné de météo depuis son enfance, ce jeune adolescent de Chanceaux-sur-Choisille est parti à Paris pour présenter un bulletin comme à la télé, devant quatre professionnels du petit écran. Sélectionné après un concours de vidéos sur les réseaux sociaux, il a retrouvé 9 autres concurrents au forum parisien sur la météo et le climat ce dimanche et a fait état de ses prévisions devant Evelyne Dhéliat (TF1), Chloé Nabédian (France 2) Marc Hay (BFM TV) et Cécile Djunga (TV5 Monde).

Devant un font vert, artifice télévisuel permettant d’incruster une carte derrière le présentateur, Doryan a été très bon au point de remporter le concours… A quelques jours du début des épreuves du bac S qu’il prépare au lycée Vaucanson de Tours, c’est donc une première victoire et peut-être le début d’un joli parcours.

Créateur d’un compte Twitter où il propose chaque jour des prévisions météo « plutôt fiables » pour la Touraine (à partir de plusieurs données récoltées sur Internet), Doryan va pouvoir perfectionner sa formation directement dans les locaux de France Télévisions : « je vais réaliser un stage avec Chloé Nabédian qui va m’initier à ce métier » nous raconte-t-il. Il a également été convié à visiter les locaux de BFM TV à Paris et TV5 Monde en Belgique pour découvrir les coulisses de leurs bulletins.

« La météo, c’est vraiment ce que je souhaite faire : j’ai envie de travailler dans le journalisme et d’être spécialisé sur le climat » poursuit le lycéen de 17 ans qui sait déjà quel parcours il veut suivre après le bac… A la rentrée, il entrera en licence de géographie à l’université des Deux-Lions de Tours puis il espère intégrer l’école de journalisme de Tours (EPJT) à l’IUT… avant peut-être de parler du temps à Tours sous l’œil d’une caméra.