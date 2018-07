VIDEOS : Les 7 coups de cœur de la rédac’ pour les Années Joué

On a sélectionné les spectacles incontournables du week-end.

Avec 50 compagnies et une centaine de spectacles au programme, la 21ème édition des Années Joué s’annonce particulièrement dense jusqu’à dimanche du côté du Parc de la Rabière et de la Place Nelson Mandela Joué-lès-Tours. Franchement, même en campant sur place, il sera difficile de tout voir lors du plus grand festival de la région dédié aux arts de la rue… Ne paniquez pas ! On va vous aider un peu en vous guidant vers les spectacles à ne rater sous aucun prétexte pendant le week-end… Et vous savez quoi ? Même à ce petit jeu là on s’est fait avoir : on voulait en retenir 5, finalement on en a listé 7…

1 - Muaré Experience par la compagnie espagnole Voala

C’est l’énorme spectacle de la soirée de samedi, programmé à 22h30 sur la Place Nelson Mandela… Il s’agit à la fois d’un concert de rock et d’un ballet aérien jouant avec la pesanteur, un mélange de musique hyper énergique et de chorégraphies poétiques proposé par une compagnie créée en 2007. Ici, une quinzaine d’artistes s’envoleront dans le ciel jocondien pendant près d’1h. Forcément magique.

2 - La Route de la soi par la compagnie charentaise L’Arbre à Nomades

Présenté uniquement ce vendredi à 22h45 dans le secteur Jacques Brel, ce spectacle raconte la rencontre de l’Orient et de l’Asie… Un voyage lumineux d’une heure à la croisée des cultures… On danse, on déambule et on découvre dans une explosion de costumes colorés… On se croirait dans le désert en pleine ville : un défilé à sensations.

3 - L’Affaire suit son court par la compagnie jurassienne Les Urbaindigènes

Alors que Pierre Bellemare vient de nous quitter, ce spectacle en revendique en partie l’héritage mais convoque aussi Christophe Hondelatte… Dans ce polar théâtral, le verbe est donc un acteur essentiel. Le scénario : des reconstitutions de crimes devant tout le monde. Pas morbide, loufoque. 3 affaires sont évoquées, des années 70 à nos jours… Vous n’en sortirez peut-être pas indemne. Ce sera samedi à 17h30 et dimanche à 17h à la Maison du Parc.

4 - L’Irrésistible charme du BTP par la compagnie du Finistère Gigot Bitume

Après ce spectacle, c’est sûr, votre regard sur le monde des travaux publics sera transformé. Il a le look qui va bien, en bleu de travail et à bretelles, mais cet ouvrier là a une imagination qui grimpe bien plus haut que la plus haute tour du monde… On le découvre sur son chantier, avec son plus bel outil : le rire… Avec lui, c’est sûr : les briques s’empilent à la vitesse de l’éclair, on est à deux doigts de lui proposer de reprendre le projet du haut de la Rue Nationale à Tours. A voir samedi à 16h30 au gymnase du Parc de la Rabière.

5 - Illico par la compagnie tourangelle Le Muscle

Ce spectacle est immanquable parce qu’il n’a jamais été vu nulle par ailleurs. NEVER ! Le Muscle a réservé sa première aux Années Joué, et pour l’instant tout ce qu’on sait c’est qu’on va assister à la découverte du monde du travail par une jeunesse très pressée… Une représentation d’1h pour apprendre à ne pas trop regarder sa montre, à apprécier les bons moments sans trop se projet dans le futur… Sans oublier de rire ! C’est au gymnase samedi à 20h15.

6 - Merci pour la poubelle du collectif nordiste des Baltringues

Au rayon « nom de compagnie original » et « titre de spectacle détonnant » je demande Les Baltringues, dont on attend beaucoup, notamment des vannes jamais recyclées. Faisant partie de la sélection Le Tremplin des Créations de ces Années Joué 2018, cette composition théâtrale nous présente un homme amoureux qui a bien répété sa sérénade mais, évidemment, rien ne se passe comme prévu et il va même se faire rembarrer d’une manière un peu puante. Allez-y samedi à 18h au collège (espace familles) et dimanche à 17h au même endroit.

7 - Le Village des Optimistes dans le cadre de la carte blanche à Vincent Martin

Les Années Joué est un festival souriant et on va avoir l’occasion de s’en rendre compte tout le week-end grâce au beau temps et à ce village complètement inédit en Touraine… Un spectacle permanent défini comme surréaliste, décalé, rempli de hasards… Il y aura des chansons et des poésies, des visites et des artisans… Tout ça en continu jour et nuit… Passez quand vous voulez, c’est ouvert !

Infos pratiques : Les Années Joué c’est un festival gratuit qui débute ce vendredi à 18h30 jusqu’à dimanche en début de soirée. Arrêt de tram conseillé : Rotière. La bonne nouvelle : Info Tours et 37 degrés en son partenaires, on vous prépare des vidéos en direct sur les réseaux sociaux et même un atelier photo samedi après-midi, pour ramener un souvenir inédit de l’événement !