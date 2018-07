Divano Dromensa présente son Cabaret Tzigane à Ballan-Miré

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Dans le cadre du festival Les Musicales en Confluence, la Parenthèse de Ballan-Miré accueillait mercredi le « Cabaret Tzigane » du groupe Divano Dromensa qui a enchanté pendant tout le concert le public venu nombreux pour écouter les 5 artistes qui composent ce groupe, à commencer par le formidable violoniste Roumain, Paul Guta, qui a enchainé les solos de violon avec une maestria que le public a acclamé.

Il faut également citer Vassilli Tcheretski (accordéon et chant), à la contrebasse Jean-Baptiste Morel, Alexandre Zuanon à la guitare et au bouzouki et l'envoutante Estelle Panné à la guitare et au chant mais également à la danse qui va nous envoûter dans son interprétation de Kalinka avec sa voix chaude et sensuelle et en contre point, Vassili Tcheretski qui rajoute la magie de l'âme Russe à cette chanson reprise par le public.

Pendant plus d'une heure trente, Divano Dromensa nous a embarqué dans un voyage musical allant de la Mer Noire jusqu'au pourtour méditerranéen, en passant par la Roumanie, les territoires Manouches et les Balkans.

Après le rappel et deux chansons dont Karab'l et Kalinka, le public debout a salué la sortie de ces 5 artistes exceptionnels.

Roger Pichot