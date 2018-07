Jeudi, des ateliers pour arrêter de fumer au CHU Trousseau

A l'occasion de la traditionnelle Journée sans Tabac.

Chaque 31 mai, on évoque la Journée Sans Tabac, événement destiné à sensibiliser sur les dangers de la cigarette ce qui reste d'actualité car près de 12 millions de Français fument, un chiffre en baisse sensible sur un an (1 million en moins) sans doute en lien avec la hausse continuelle des prix (10€ le paquet en 2020), d'opérations comme Le Mois sans Tabac ou de nouvelles mesures comme le récent remboursement de patchs ou gommes par la sécurité sociale afin d'inciter les accrocs de la clope à l'abandonner.

A Tours, le CHU se mobilise à chaque fois sur le sujet avec ce thème pour 2018 : le tabac et les cardiopathies (maladies du coeur ou accidents vasculaires cérébraux). "Malgré les effets nocifs connus du tabac sur la santé cardiovasculaire, ainsi que l’existence de solutions permettant de réduire les décès et les maladies connexes, une grande partie du public a une faible connaissance du fait que le tabac est l’une des principales causes de maladie cardiovasculaire" note l'hôpital en ajoutant que "la consommation de tabac ainsi que l’exposition au tabagisme passif contribuent à raison d’environ 12% de tous les décès dus à une cardiopathie. Le tabagisme est la deuxième cause principale de maladie cardiovasculaire, après l’hypertension artérielle."

Ce jeudi 31 mai, un stand d'information sur le tabac s'installera dans le hall de Troussau de 10h30 à 17h avec les spécialistes du CHU, il y aura des ateliers de sophrologie de 45 minutes de 14h à 17h, et des initiations à la marche nordique. Infos : 02 47 47 82 30.