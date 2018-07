Un 2ème jour en demi-teinte pour Chambray en Mai

Le reportage en images d'Info-Tours.fr.

Ce dimanche, le festival Chambray en Mai accueillait sur la pelouse de l'hippodrome différents groupes avec entre autres La Paquita (fanfare brésilienne), la danse country de l'association Rebel Country Dancers qui se sont produits face aux tribunes devant malheureusement peu de spectateurs, le cirque de la Cie l'Envolée, proposait comme samedi son spectacle de cirque sous un chapiteau plein à craquer, pendant que le duo Les Bleus de Travail a déambulé dans un Fiat 500 d'un jaune pêtant pour effectuer leur voyage de noces devant un parterre un peu plus fourni alors que le groupe Saravah musique et ses danseuses brésilienns tapaient avec entrain sur leurs tambours et que les danseuses se déhanchaient au rythme de la samba.

Le clou de ce festival fut le concert de La Vagabonde avec ses 5 musiciens qui a régalé le public en jouant un rock festif.

Roger Pichot