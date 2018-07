Chambray en Mai a dompté l'orage

Le reportage et les photos d'Info-Tours.fr.

Le 18ème festival Chambray en mai a bien failli être victime de l'orage. Si les festivités de samedi ont débuté sous un beau soleil, l'orage violent qui a éclaté en fin d'après-midi a contraint les organisateurs a revoir leurs plans, en particulier pour l'inauguration prévue en plein air. Malgré tout, après une concertation entre la municipalité et les services de sécurité, la décision a été prise de maintenir la soirée avec Trucking Sisters et les invités vedettes The Rabeats.

Les spectacles au programme de l'après-midi avec la fanfare Sergent pépère, le duo SouritCat et le spectacle de cirque proposé par l'envolée qui a fait chapiteau plein, ont ravi le public, qui en début d'après-midi avait bravé la canicule et ensuite l'orage.

En soirée, environ 800 personnes se sont massées sous le grand chapiteau pour applaudir le groupe The Rabeats. Le quatuor amiénois a réussi son hommage au quatuor de Liverpool retraçant la carrière des Beatles en interprétant leurs grands tubes mais également des titres moins connus. L'effet sur les spectateurs a été immédiat avec une impression de déjà vu pour les quelques personnes avec des cheveux blancs qui avaient eu la chance de les applaudir en 1964 à l'Olympia à Paris. La mise en scène, les perruques, le décor et même les lumières et le son nous ramènent quelques années en arrière. La fin du concert a été saluée par un public debout.

Roger Pichot