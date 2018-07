Une soirée autour des abeilles à Chambray-lès-Tours

Vendredi 1er juin.

L'amap Jack be little de Chambray-lès-tTurs organise son rendez vous annuel : une soirée ciné-débat le 1er juin à 20h salle Godefroy Avenue des Platanes (soirée publique et entrée gratuite).



Le thème choisi est les abeilles avec la projection du film "Tout devient silencieux" (52 mn) de Corneliu Dragomirescu, Simon Jourdan, Amandine Maty. Ce film traite de la disparition des abeilles en France et des actions menées par les apiculteurs pour y remédier.



La projection sera suivie d'un débat (en présence de l'association Les amis des abeilles, Anthony Beunet, apiculteur, Delphine La Carbona, diététicienne, l'amap Jack Be Little)



Vente de miels et produits dérivés sur place



Plus d'infos ici.