Lac des Bretonnières : Joué-lès-Tours conserve son Pavillon Bleu

La baignade ouvrira le 16 juin.

C'est la bonne nouvelle du jour, attendue mais significative : cette année encore le Pavillon Bleu va flotter au bord du Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours, la commune ayant une nouvelle fois été retenue suite à sa candidature pour bénéficier de ce label aux conditions d'oibtention assez strictes, les critères allant de la qualité de l'eau de baignade à la gestion des déchets en passant par l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Des contrôles qualité sont par ailleurs menés pendant l'été pour vérifier que la municipalité respecte les règles et améliore son service en menant de nouvelles actions comme elle nous l'expliquait l'an dernier.

En Indre-et-Loire, Joué est la seule plage à bénéficier du Pavillon Bleu, sachant qu'il faut faire la démarche pour en bénéficier (cela ne veut donc pas dire que les autres baignades ne sont pas de bonne qualité, par exemple à Hommes ou Monnaie). Dans la région, seules deux autres plages peuvent installer le drapeau sur leur sol, dans l'Indre et près de Vendôme.

Cette confirmation du Pavillon Bleu jocondien, décerné sans interruption depuis 5 ans, elle intervient à quelques semaines de l'ouverture de la zone de baignade (gratuite) sur le lac, qui se fera d'ailleurs un peu plus tôt que l'an dernier puisqu'elle est programmée pour le 16 juin, au lieu du 1er juillet en 2017 (la fermeture est prévue le 2 septembre).

Pour cette 11ème saison, pas de changements : les deux bassins seront ouverts et surveillés 7 jours sur 7 de midi à 19h (le reste du temps, la baignade est interdite), les jours de beau temps jusqu'à 1 000 personnes viennent profiter des installations, 16 000 sur l'ensemble de la saison selon les estimations de la mairie. Le grand bassin fait 20m sur 12 avec une profondeur d’1m10 à 1m65. L’autre fait 4m par 4 avec maximum 55cm de profondeur.

Rappelons qu'en plus de la baignade, il y a des terrains de beach volley, des tables de pique nique, de la voile, du kayak ou du paddle avec le centre nautique, 6 parcours d'orientation pour randonner (à télécharger sur le site de la ville) et enfin deux food trucks pour se restaurer : Et Toque et O Klan.