Un concert événement avec Eddy De Pretto à Joué-lès-Tours

Il sera au Temps Machine le 29 novembre.

C'est la nouvelle idole des critiques, le nouveau chouchou d'une partie de la jeunesse, un chanteur à textes, un rappeur à l'univers singulier : Eddy De Pretto se fait remarquer partout où il passe... Lors de son passage au Printemps de Bourges il y a quelques semaines, nous écrivions ceci sur 37 degrés :

"L’hyper looké Eddy De Pretto a retourné le Palais d’Auron qui l’attendait pour exulter. Le rappeur arrive dans une semi-pénombre avec un néon qui clignote. Et puis sa voix sort du sous-sol et imprime toutes les couches du magma terrestre. Reconnaissable entre mille, elle est à la fois caressante et rugueuse. Seul sur scène avec son batteur, le kid de Créteil en impose, mérite qu’on l’écoute fort, très fort. Il amène sur scène son vécu, une histoire faite d’aventures urbaines, d’espoirs et de douleurs et emmène derrière lui une foule remuante, qui connait déjà tout son album par cœur. Smartphones en main, elle le mitraille, et lui déroule ses punchlines en rafales."

Vous allez bientôt pouvoir découvrir ce jeune homme de vos propres yeux à Joué-lès-Tours, où Eddy De Pretto vient d'annoncer un concert pour le 29 novembre à 20h dans la grande salle du Temps Machine. Les locations sont ouvertes pour 28€, 600 places sont dispos. Réservations directement auprès de la salle.

Un peu de musique en attendant ?