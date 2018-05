Du cirque et l'esprit des Beatles à Chambray en Mai

Le festival (gratuit) revient ce week-end.

Après l'ouverture de la saison des courses, c'est le retour de la culture sur l'hippodrome de Chambray-lès-Tours qui accueille, sur deux jours, la 18ème édition du festival Chambray en Mai ce samedi 26 et ce dimanche 27 mai.

Toujours totalement gratuit (même si des spectacles sont à jauge limitée, et nécessitent le retrait d'un billet à 0€ sur place le jour même), l'événement de la commune mixe spectacles pour petits et grands sur deux jours avec notamment pas mal de rendez-vous autour du cirque et, en guise de tête d'affiche, le groupe Rhe Rabeats dont la grande spécialité est de faire revivre les plus grand tubes des Beatles, leurs quasi homonymes (à quelques lettres près, hein).

Voici le programme complet :

Le samedi 26...



Déambulation tout l'après-midi avec Sergent Pépère (fanfare), pour danser dans un univers aux accents New-Orleans avec humour



17H00 - Chapiteau cirque - L'envolée cirque - Traits d'Union

Deux générations circassiennes, ses musiciens et son équipe itinérante plantent leur chapiteau. Billets à retirer à l’accueil du festival le jour même dès 15h30.



17H15 - Déambulation par Souricat

Ce duo enthousiaste partage n répertoire varié allant de la chanson française au rock’n’roll en passant par le Swing jazz Tzigane, Irish Music, Gainsbourg, Piaf, Nancy Sinatra, Elvis Presley...



18H15 - Place du village - Vous avez dit Kpop

Le Kpop, cette danse populaire et urbaine venue d’Asie a traversé les frontières avec son rythme effréné. Les 34 danseurs de la Cie OMbreS en feront la démonstration…



18H45 - Place du village - concert de l’Ensemble de cuivres de l’Ecole Municipale de Musique.



19H45 - Chapiteau concert :

TRUCKING SISETRS

Groupe jazz aux notes frénétiques, inspiré des premiers orchestres de la Nouvelle-Orléans, il nous invite à swinguer au son du banjo, du violon et des cuivres.



THE RABEATS

Depuis 15 ans maintenant The Rabeats perpétuent la mémoire des quatre garçons dans le vent. Encensés par le public, ils font revivre la vibrante « Beatlesmania ». Pour cette nouvelle tournée ils ont pioché dans les répertoires de l’après-Beatles avec des morceaux légendaires issus des carrières solos de John, Paul, George et Ringo, tels que Imagine, Jealous guy, My sweet lord ou Live and let die. Billets à retirer à l’accueil du festival le jour même à partir de 17h30.



Puis soirées disco dès 23h.



Dimanche 27...

Déambulation de la fanfare brésilienne Saravah



14H30 - Chapiteau concert - La Petaquita, un concentré de musiques festives d’Amérique Latine pour bouger !



15H00 - Place du village - ASSO REBELS COUNTRY DANCERS



15H30 - Chapiteau cirque - Retour de L'envolée Cirque, billets à retirer à l’accueil du festival le jour même dès 14h30.



15H30 - Village associatif - spectacle Le voyage de noces par Les Bleus de Travail

Un couple circo-burlesque fin prêt à partir en voyage de noces, Raymonde, Marcel et Kiki le chien empaillé, affrontent un nombre incalculable d’épreuves pour ce véritable parcours initiatique semé d’embuches. Ici le banal et l’ordinaire sont détournés pour le plus grand plaisir du public.



17H00 - Chapiteau concert - La Vaguabonde soit la réunion de six mammifères bipèdes omnivores autour de l’amour. Mais c’est avant tout du rock, du swing.





ateliers créatifs, ateliers maquillage, grand jeu famille autour des Beatles à l'espace jeunesse de 15H45 à 18H00 le samedi / 15h45 : grand jeu avec l’espace jeunesse >> durée 1h / de 15H00 À 18H00 le dimanche / 15h30 : grand jeu avec l’espace jeunesse >> durée 1h



Rando de 10km ouverte à tous avec l’association Chemins de Compostelle en Touraine à 9h30 dimanche (entrée de l’hippodrome rue de l’Hommelaie, retour 12h via le bois de Chambray, Petite Charpraie, l’Anguicherie, Tue‑Loup, Fosse Sèche, La Fontaine, Lac de Chambray)

Photo : le concert de Michael Jones en 2017