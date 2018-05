Des postes à pourvoir dans les Grand Frais de l'agglo de Tours

Notamment pour la crèmerie.

Les magasins Grand Frais de Tours, Chambray et St-Cyr-sur-Loire ont plusieurs postes à pourvoir en ce moment, en voici le détail :

2nd de rayon / CDI de 38h/semaine, 4 postes à pourvoir :



Le Second de Rayon crèmerie participe à la bonne marche de son rayon. Il assure l’organisation du travail de son équipe et la satisfaction de la clientèle.



Missions :



Vérification de bon de livraison (quantité et qualité des produits) et assure le stockage des marchandises dans les zones dédiés selon les familles de produits

Garantie du respect des protocoles et normes d’hygiène (relevé de températures, origines, traçabilités, DLC, charte de retrait, désinfection des zones de coupe, nettoyage de la cave d’affinage et de l’ensemble du rayon)

Maintien d'un facing sans rupture afin de proposer un assortiment complet à la clientèle

Coupe des fromages en appliquant les techniques et outils adaptés à chaque produit

Accueil, renseigne et conseil à la clientèle

Co-animation de l’organisation du travail d'équipe, entre1 et 3 collaborateurs.

Assure l’interface entre l’équipe et le Responsable de Rayon



Profil :



Vous avez une bonne connaissance des variétés de fromages, des caractéristiques des produits et des modes de consommation. Vous avez de l’expérience dans l’animation d’une équipe. Vous êtes dynamique, autonome et vous avez le sens de l’écoute. Possibilité d’évolution sur le poste de Responsable de Rayon – Formation complète



Vendeur-vendeuse CDI 20h/semaine sur Chambray :



Assure pour les rayons Crémerie, Fraîche découpe et Traiteur de la Mer, la réception des marchandises, l’implantation et l’approvisionnement des rayons, la vente et le conseil auprès de la clientèle, tout en respectant le concept de l’enseigne.



Sous la responsabilité du chef de rayon, vous serez notamment en charge de :



Couper, mettre en barquette et étiqueter les fromages avec les techniques appropriées en respectant les normes de traçabilité

Assurer la mise en rayon des marchandises en Libre-Service, Traiteur de la Mer et Fraîche Découpe en respectant les procédures d’usage

Veiller au réassort tout au long de la journée

Assurer la réception et le contrôle des marchandises

Respecter le protocole d’hygiène sur la zone de coupe, en rayon et en réserve



Une expérience en Crèmerie/Fromagerie serait un plus.



Le poste :



Le poste est à pourvoir en CDI, statut employé à temps plein/partiel

Vous bénéficiez d’une rémunération fixe, de primes mensuelles et des heures de travail majorées le dimanche

Vous intégrez un véritable parcours de formation dans nos magasins pour connaître au mieux nos produits et nos techniques de travail

Possibilités de construire un plan de carrière avec des formations tout au long de votre parcours

La mise en rayon s’effectue à partir de 5h00, fermeture des magasins vers 20h00, travail les week-ends et jours féries





Pour postuler : Cindy CHAPEY - Chef de Secteur Ouest

Tel : 06.13.52.73.08

cindy.chapey@cremerieexploitation.fr