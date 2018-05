Ce derby de fin de saison est chaud bouillant

Entre le CTHB et Fleury-les-Aubrais.

Ce n'est "que" pour définir la 7ème et la 8ème meilleure équipe de la saison de LFH mais cette opposition entre Chambray-lès-Tours et Fleury-les-Aubrais est un derby et ça rajoute un enjeu assez sympathique avant la trêve.

Ce vendredi, ce sont donc les handballeuses tourangelles qui recevaient leurs homologues loirétaines pour le match aller, une rencontre qui était par ailleurs la dernière à domicile pour 4 joueuses de l'équipe, dont l'emblématique Vanessa Boutrouille, le N°7.

Sur le terrain, les Conquérantes et les Panthères ont fait match nul 25-25, preuve d'un niveau de jeu plutôt équivalent. Mais il faut les départager, et pour ça on attend beaucoup du match retour dans quelques jours sur les terres orléanaises : tout est à faire, tout est possible !

Voici les photo de cette dernière rencontre de la saison à Chambray par Philippe Maitre :