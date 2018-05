La grève est terminée chez Fil Bleu

Le mouvement aura duré 3 jours.

Lancé samedi dernier avec l'objectif d'obtenir de meilleurs rémunérations, le mouvement de grève engagé par la CGT, FO et la CFDT du réseau Fil Bleu de Tours est terminé, selon un communiqué transmis par la direction dans l'après-midi de mercredi.

A l'origine, le préavis des organisations syndicales courait jusqu'au début de l'été, avec des mobilisations les samedis, dimanches et jours fériés mais finalement un accord a été trouvé entre les deux partis et le mouvement est donc stoppé immédiatement. Conséquence : le trafic des bus et des trams devrait être normal ou quasi normal ce jeudi, et parfaitement normal samedi et dimanche;

Sollicitée, la direction fait savoir que "les termes de l'accord restent entre les entitiés concernées".