Les pilotes sont prêts pour la course de côte de la Choisille

Elle se déroule entre Fondettes et La Membrolle.

Ce dimanche après-midi, on attend du monde du côté de la côte de la Choisille que les pilotes vont tenter de gravir le plus vite possible. Cette année, l'épreuve a été rallongée avec une côte de 2 000m au lieu de 1 500, un défi supplémentaire pour les habitués de l'épreuve qui ont pu essayer ce nouveau parcours dans la journée de samedi, des essais dont vous allez pouvoir découvrir les photos ci-dessous avec le reportage de Philippe Maitre.

Alors qui succédera à Bernard Jaumier, vainqueur de la Choisille 2017 ? Réponse à partir de 13h30, la course se faisant en 3 montées sur la D76, où la côte moyenne est de 3% (à noter qu'une remise des prix est prévue en fin d'après-midi à la salle des fêtes de La-Membrolle-sur-Choisille).