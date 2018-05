Ayo et Dany Brillant en concert au Festival des Horizons

C'est gratuit et il y aura aussi Volo.

Pourquoi on aime le festival des Horizons ?

C'est dans un cadre verdoyant (le Château de Cangé de St Avertin)

On y mange bien (cuisines du monde)

En général il fait beau (c'est juste après le début officiel de l'été)

Le jour tombe tard

C'est gratuit (ça c'est un très bon point

On y voit des artistes souvent cultes

Cette année, on prend les mêmes bases et on recommence : après Olivia Ruiz (entre autres) en 2017, St Avertin vient de confirmer l'affiche de la nouvelle édition de son Festival des Horizons programmé les 23 et 24 juin, un samedi et un dimanche. Le programme comprend donc :

Ayo

Dany Brillant

Volo

En résumé, on va entendre ça le dimanche à 21h...

Mais aussi ça le samedi soir...

Ou encore ça...

Au fait, ce sera la 10ème édition du Festival des Horizons, et comme chaque année le week-end s'achèvera par un feu d'artifice. PS : des navettes sont prévues depuis le centre de St Av' direction les hauteurs et l'entrée de Cangé, pour éviter de galérer en voiture au moment de vous garer.