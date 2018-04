Ce qu’il faut savoir sur la « nouvelle » piscine de St Avertin

Baptisée « La Plage » elle a été rénovée, transformée et vient de rouvrir ses portes.

Après de longs mois de fermeture pour travaux, la piscine de St Avertin est de nouveau accessible au public. Située sur une île près du camping, pas loin du Jardin des Rives, à 5 minutes du Nouvel Atrium, elle borde l’ancien lit du Cher, là où on venait autrefois se prélasser sur le sable et se baigner dans l’eau sans complexes. C’est pour faire référence à ce passé de « station balnéaire » de l’agglo tourangelle où l’on venait en famille que la commune a décidé de baptiser sa piscine « La Plage », un nom qui sent bon les vacances alors que les bassins refaits à neuf accueillent nageuses et nageurs pile au moment où le printemps pointe le bout de son nez.

Construite dans les années 70, la piscine saint-avertinoise avait vieilli. Le cabinet d’architectes BVL a donc été chargé de la transformer en piscine du XXième siècle ce qui a coûté 6 millions d’euros, et voici le résultat :

Les accès au site ont été retravaillés pour que le parking ne soit plus à l’opposé de l’entrée, et pour simplifier l’arrivée des personnes à mobilité réduites

Le hall d’entrée a été repensé pour offrir, notamment, une vue sur le bassin

Il y a toujours la vue sur le lac formé par l’ancien lit du Cher

Les poutres en bois aussi sont toujours là mais elles ont été repeintes en blanc

Il y a un bardage en bois sur les murs extérieurs

Désormais, il y a un sauna

Il y a des jeux d’eau pour les enfants, une plage entourée de gazon, une pataugeoire intérieure de 30m² et toujours un toit rétractable qui se découvre dès qu’il fait beau

L’isolation a été revue pour faire des économies d’énergie, le bassin est désormais en inox pour mieux résister à la corrosion

Comme avant, les clubs de natation, de plongée, de nage avec palmes et de triathlon de St Avertin vont pouvoir s’entraîner dans cette piscine qui reste en gestion municipale. Plusieurs associations y ont également leurs activités et des ateliers comme des cours d’aquabike ou des sessions d’apprentissage pour les enfants sont prévues pour toute la famille.

Horaires d’ouverture : 12h / 13h45 du lundi au vendredi hors vacances scolaires, à partir de 16h30 du mardi au vendredi, le mercredi matin dès 8h, le dimanche matin de 9h à 12h45. Le samedi : 11h30 / 13h45 et à partir de 15h30. Pendant les petites vacances, accès dès 11h du lundi au samedi et toujours 8h le mercredi. Pause de 13h45 à 15 -15h30 le samedi). 9h / 12h45 le dimanche comme le reste de l’année.

En juillet et en août : 14h / 19h15 le lundi, 11h / 19h15 du mardi au samedi, 10h / 12h45 et 15h / 18h45 le dimanche.