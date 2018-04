Le 5 mai c'est opération Ville Propre à Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours en mode grand ménage de printemps ! Une nouvelle session Ville Propre est prévue le samedi 5 mai depuis la Place de la Liberté afin d'organiser un ramassage de déchets aux Bocages de la Gloriette. La sessions initialement prévue le 4 avril a été reportée à cause d'une mauvaise météo.



Les Bocages de la Gloriette c'est un Espace Naturel Sensible, situé en limite nord de la commune. Cet hiver, la montée des eaux du Cher a entraîné le dépôt de nombreux déchets sur cette zone, il faut donc les retirer pour remettre la nature en bon état. L'opération, déjà organisée les années précédentes, vise aussi, selon la ville, "à sensibiliser le public sur la question du ramassage des déchets, répondre aux questions pratiques des habitants sur le ramassage, la gestion et le devenir des déchets et organiser une action partenariale en impliquant les conseils de démocratie locale : conseil des enfants, conseil des ainés et conseils de quartier."



En 2016 la première édition de l'opération Ville Propre organisée dans tous les quartiers de la ville avait rassemblé 100 participants pour 210 kg de déchets collectés. En 2017, au sud de la commune, suite aux dépôts sauvages générés par la fermeture de la déchetterie de la Billette 30 participants avaient ramassé 250 kg de déchets.



Enfin, le 18 octobre 2017 lors d'une troisième opération ayant déjà eu lieu aux Bocages de la Gloriette, le total des déchets récupérés a été estimé à 3m3.

Inscriptions au 06 27 56 90 59.