A10 : circulation sur une voie entre Joué-lès-Tours et Veigné cette semaine

A partir de lundi soir 20h.

Le chantier d’aménagement de la 3ème voie de l'A10 entre Chambray-lès-Tours et Veigné achève sa phase d’élargissement des ponts, en attendant sa fin complète en fin d'année. En plus des fermetures de bretelles habituelles

et de la construction des liaisons A10/A85, des travaux exceptionnels auront lieu entre l’échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85 cette semaine entraînant des perturbations de circulation, surtout aux heures de pointe.

Dès ce lundi 23 avril à partir de 20h et jusqu'au jeudi 26 avril à 18h, les automobilistes circuleront sur 1 seule voie dans chaque sens de l’autoroute A10, de jour comme de nuit.

Par ailleurs, les chantiers se poursuivent et une fermeture partielle est à prévoir au niveau de l’échangeur n°24 du mercredi 25 avril à 8h au jeudi 26 avril à 18h. Les déviations seront indiquées sur le réseau principal et les réseaux locaux par des panneaux jaunes.

Plus d'infos sur le site a10-touraine.fr.

D'après communiqué.