Une journée printanière à La Rabière

Animations gratuites le samedi 28 avril.

La ville de Joué-lès-Tours reconduit son animation Faîtes le Printemps ce samedi 28 avril dans le Parc de la Rabière, en espérant que le temps sera de la partie. Plusieurs événements sont prévus tout au long de la journée de 10h à 18h, tous sont gratuits, voici le programme :

Visite des serres municipales : découverte du fleurissement estival et conseil de jardinage par les agents du service Espaces Verts.



Le marché des producteurs : Miel, légumes anciens de saison, fouées, paniers biologiques, produits laitiers, vin du Noble Joué, savons artisanaux...



Vente par des professionnels : Horticulture, plants, végétaux de pépinière.



Exposants artisanaux et animations pédagogiques : dans l’enceinte des serres et dans le parc il y aura des balades à dos de poney, de l'art floral, un atelier réalisation de cosmétique, un atelier cuisine végétale, des créations végétales, la réalisation de mangeoires à oiseaux…



Ateliers avec les jardiniers municipaux et les conseils de démocratie locale : Jardinage à base de matériaux recyclés, insectes recycleurs présents dans les composts, création d’un lombricomposteur, atelier rempotage, reconnaissance des plantes odorantes, contenants recyclés pour les semis, création de nichoirs à mésanges, sensibilisation au développement durable…



Un sculpteur sur bois sera aussi présent.

D'après communiqué.