La respiration haletante d'Albin de la Simone à Oésia

Le chanteur était à Notre-Dame-d'Oé ce samedi soir.

Avec sa grâce habituelle, inspiré par les choses de la vie de l’homme, le chanteur amiénois Albin de la Simone est venu dévoiler en acoustique son nouvel Album « L’un de nous » au public Oésien à la salle culturelle de Notre-Dame-d’Oé ce samedi soir.

Ce musicien à la voix feutrée, touche-à-tout, interprète des chansons pop raffinées et singulière. L'art de savoir dire l’inavouable, les joies de l’amour, de l’amitié, le temps qui passe…

Celui qui travaille auprès d’artistes comme Vanessa Paradis, Miossec, Alain Souchon, Jean-Louis Aubert et nommé aux Victoires de la Musique 2018 dans la catégorie Album de chansons, cisèle ses textes poétiques d’une douce amertume au style délicieux et avec une minutieuse sensibilité d’orfèvre et embrasse avec tendresse la complexité des sentiments. Un concert atypique plein d’humour où émanait une mélancolie mêlée d’ironie.

Patricia Pireyre