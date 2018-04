Hassan Massoudy à Chambray-lès-Tours

A voir à la médiathèque.

Du vendredi 13 avril au mercredi 16 mai, la médiathèque de Chambray accueille Hassan Massoudy, un calligraphe né en 1944 à Nadjaf, formé à la calligraphie arabe traditionnelle et auteur d'une calligraphie moderne. Ol quittera l'Irak pour la France en 1969, il rentre à l'École des beaux-arts de Paris où il fait de la peinture figurative sans oublier la calligraphie qui lui permet de financer ses études en réalisant des titres pour les revues arabes. Et la calligraphie va s'infiltrer de plus en plus dans ses œuvres figuratives.

Hassan Massoudy est parfois considéré comme le plus grand calligraphe vivant.

Lors du vernissage de son exposition chambraisienne, un prélude musical présenté par Bérengère Deniau et Florence Alain à la flûte, ensuite un voyage musical en terre de poésie avec François Rascal, et Arnaud Méthivier. Les passeurs de souffle.

Yves Scaviner, adjoint à la culture a présenté Hassan Massoudy mais il a surtout fait ressortir la qualité du travail, la recherche, la réflexion mais aussi son humanité.

Les enfants de CM2 de l'école Paul Louis Courrier et leur professeur ont été également mis à l'honneur avec Haissam Chamloni Ancien journaliste Palestinien et surtout peintre qui a réalisé un travail d'approche sur l'art avec ces enfants.

Roger Pichot