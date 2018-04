Ce week-end, St Avertin fait sa fête au printemps

Avec des roses de toutes les couleurs au Château de Cangé.

Avec les pluies régulières que l'on a en ce moment, les jardins sont bien arrosés en Touraine. Une bonne raison pour planter ? Pourquoi pas ! En tout cas ce week-end, comme chaque année à la même période, St Avertin se met au vert pendant deux jours avec Nature en Fête au Château de Cangé, un grand événement autour du jardin, dont l'entrée est gratuite et qui accueillera 120 exposants pour un objectif de 12 000 visiteurs.

Au programme : marché bio, Horticulteurs, paysagistes, poteries, pépiniéristes, ornement et mobilier de jardin, vivaces, plantes fleuries et aromatiques. Plants pour le potager, Artisanat végétal, peinture, objets d’arts, marché gourmand, viticulteurs, fromages, confitures, ail des ours, produits du Québec, épicerie fine.



Pour les enfants...

- Création de chapeaux en papier

- Défilé des enfants avec leurs chapeaux (15h30 et 18h).

- Atelier coloriage

- Déambulation sensorielle à travers un parcours plein de surprises pour découvrir ses sens autour de la rose (Samedi et dimanche de 14h à 18h)

- Un jeu de piste pour retrouver les empreintes de la Panthère Rose cachées dans les stands des exposants pour gagner sa récompense (Samedi et dimanche de 14h à 17h)

- Bric à notes propose des jeux en bois géants pour jouer en famille (Samedi et dimanche de 14h à 19h)



Animations nature...

- Ateliers de sensibilisation sur le rempotage (SHOT)

- Atelier de tressage d’abris et d’accessoires « Plumes et brins d’osier ».



Une yourte sera aussi ouverte avec réflexologue plantaire, nutrithérapeute, géobiologue ou encore magnétiseur. Il y aura des balades à poney ou avec des chiens de sauvetage, la Scénoféérie de Semblançay déambulera en costumes et proposera une représentation de danses du moyen-âge (samedi à partir de 11h30) et la troupe « Animation Renaissance Amboise » propose de faire revivre la cour de François 1er au domaine de Cangé (dimanche à partir de 11h).





Nature en Fête à St Avertin, samedi 14 avril (11h30-19h) et s dimanche 15 avril (10h-19h)

Domaine de Cangé - Entrée Libre

Renseignements : Comité des Fêtes - 06 16 98 18 01

D'après communiqué.