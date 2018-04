Deuxième ligne du Tram : la concertation publique débute le 18 avril

Elle durera jusqu'au 08 juin

La future deuxième ligne de tramway de Tours va connaître sa première étape publique importante. A partir du 18 avril, débute en effet la phase de concertation publique, obligatoire. Celle-ci durera jusqu'au 8 juin. Pendant cette concertation, les habitants de la métropole vont pouvoir se renseigner plus en détail sur la future deuxième ligne du Tram de Tours, mais aussi donner leurs avis, formuler des observations et des propositions sur les grands principes et les objectifs énoncés.

Cette phase de concertation est importante alors que plusieurs parties du tracé restent encore à trancher. A Tours c'est le passage soit par le boulevard Thiers, soit par le boulevard Béranger mais aussi le raccordement dans ce deuxième cas avec la ligne A qui reste à déterminer. Ce n'est pas le seul point de tracé à affiner puisque sur Chambray-lès-Tours c'est le passage au niveau du CHU Trousseau (et de son futur emplacement) qui reste à déterminer. A cet endroit, les options qui restent sont soit un passage direct par l'avenue de la République, soit un passage au cœur de l'hôpital Trousseau et derrière par les quartiers d'habitations.

Rappelons que cette deuxième ligne de tramway ira de Chambray-lès-Tours à La Riche avec pour extrémités les sorties de périphérique (La Papoterie à Chambray et le Prieuré de Saint-Cosme à La Riche) afin de capter du flux automoblie entrant dans l'agglomération.

La deuxième ligne ne sera pas le seul sujet à l'ordre du jour de la concertation puisqu'il sera question également de l'extension de la ligne A jusqu'à l'aéroport au nord. Un aéroport que la métropole aimerait devenir à terme un pôle multimodal avec notamment la construction d'une halte routière pour les « cars Macron ».

Relire à ce sujet notre article concernant l'avenir de l'aéroport sur 37 degrés

La consultation publique prendra la forme d'une exposition dans les 22 communes de la métropole, d'un site internet dédié (où il est possible de télécharger les dossiers techniques), mais aussi de 5 réunions publiques :

mardi 15 mai - 18h30 : Joué-lès-Tours : Espace Clos Neuf - rue du Clos Neuf

mercredi 16 mai - 18h30 : La Riche : salle des fêtes - rue du Petit Plessis

jeudi 17 mai - 18h30 : Chambray-lès-Tours : salle Yves Renault : 4 rue Jean Perrin

vendredi 18 mai - 18h30 : Saint-Pierre-des-Corps : salle des fêtes : 34 avenue de la République

mercredi 23 mai - 18h30 : Tours : salle polyvalente - centre des Halles : Place Gaston Pailhou 1ier étage

Le coût du projet global est estimé à 400 millions d'euros et les élus espèrent une mise en service au plus tard en 2025. Avant cela il faudra passer par la déclaration d'utilité publique (2021) puis par la phase de travaux (2022-2024).

Le site internet dédié au projet : www.mobilite.tours-metropole.fr: