Asaf Avidan : tout en émotions

L'émotion était forte à la sortie du concert du chanteur israélien Asaf Avidan dimanche soir au Vinci à Tours.

L'artiste avait fait le choix de finir la soirée avec son titre "Different Pulses" pour rester dans l'atmosphère de son concert plutôt que de jouer un morceau plus joyeux. Seul sur scène durant presque deux heures, il avait présenté son dernier album "The Study on Falling", mais aussi des titres qu'il a écrits depuis. Usant de sa voix tellement particulière avec beaucoup de sobriété et de maîtrise, il s'est accompagné à la guitare durant la première partie du spectacle (la plus déprimante selon lui). Il a ensuite utilisé notamment des boucles alliées à des instruments électroniques pour donner plus de puissance aux morceaux suivants.

Pour finir, il a tenu à remercier le public car a t-il dit, même si celui n'avait pas été là, il aurait joué de la même façon car c'est nécessaire pour lui mais le fait que le public soit présent pour recevoir ce qu'il avait à exprimer et l'accompagner dans ce voyage intérieur à travers ses propres émotions faisait de lui un artiste. Les applaudissements qui ont suivi ont confirmé que les spectateurs pensaient de même.

Claire Vinson