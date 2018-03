Ânes et abeilles : Biodivercity fait des formations à Fondettes

Si vous voulez vous lancer dans l'apiculture, par exemple.

Biodivercity, association d'éducation à l'environnement installée au château de Taillé à Fondettes, propose 4 week-ends de formation sur le thème de l'âne et de l'apiculture.

La formation sur la découverte de l'âne est à destination des personnes ayant un âne ou ayant pour projet d'en accueillir un. Elles ont pour but de vous apprendre à connaître les habitudes et les besoins de l'âne, ainsi que les bases du guidage et des soins à lui prodiguer. Cette formation est finançable par certains OPCA.

La formation d'apiculture, quant à elle, permet aux particuliers souhaitant se lancer dans l'apiculture de le faire dans le respect et le bien-être des abeilles et des hommes. Elle vous apprendra de façon ludique à connaître la biologie de l'abeille, les différents types de ruches et les précautions à prendre avant la manipulation des ruches.

L'effectif est limité à 10 participants par session. Pour s'inscrire, contact@biodivercity.fr ou au 06 31 80 76 28 (pour la formation « Mieux connaître les ânes »), et au 06 74 93 92 95 (pour la formation « Initiation à l'apiculture »).

Pour la formation « Mieux connaître les ânes » : rendez-vous les week-ends du 7 et 8 avril et 22 et 23 septembre 2018

Pour la formation « Initiation à l'apiculture » : les week-ends du 26 et 27 mai et du 23 et 24 juin 2018

Possibilité de camper sur place et d'organiser des covoiturages.

