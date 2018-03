Lumineuse Awa Ly

Le reportage photos d'Info Tours.

Le festival Bruissements d'Elles accueillait hier au Centre Communal de St Pierre des Corps la chanteuse Awa Ly.

Née à Paris, d'origine sénégalaise, ayant fait ses études au Etats-Unis et vivant à Rome, Awa Ly présentait son album "Five and a Feather", mélange d'influences métissées qui incitent au voyage musical. Sa voix emporte le public à qui elle demande de l'accompagner sur certains morceaux. Le sort d'amour qu'elle se propose de lui jeter fonctionne parfaitement. Comment résister d'ailleurs lorsqu'elle descend dans la salle pour serrer la main des spectateurs ou les prendre dans ses bras? Le spectacle était placé sous le signe de la générosité jusque dans le hall d'entrée où Awa Ly a pris le temps de venir discuter avec ses fans. Le Festival continue encore quelques jours.

Claire Vinson