Conseil Départemental : Consensus sur le budget

Opposition et majorité ont voté pour

Cest une chose suffisamment rare pour être signalée, vendredi, la majorité au Conseil Départemental et l'opposition ont voté de concert (sauf deux abstentions).le budget 2018 du département. Avec 36 voix sur 38 (sauf celles de Rémi Leveau et de Jean-Marie Carles), ce vote est "historique" a déclaré Jean-Gérard Paumier, le président de l'assemblée départemental. "C’est le budget de la Touraine unie qui vient renforcer l’image positive et le sérieux de notre collectivité vis-à-vis de l’Etat et des institutions".

Un avis partagé par Olivier Lebreton, conseiller départemental délégué aux finances qui a présenté ce budget 2018 : "Je salue le courage des élus d'opposition mais aussi leur volonté de dépasser les positions politiciennes pour faire avancer le territoire".

Dans les grandes lignes, le budget adopté s’élève à 658 614 122,01€.

Le Département va notamment investir 79 millions d'euros en 2018 dont :

- 19,7 M€ pour les collèges

- 18,8 M€ pour les routes et déplacements doux

- 11 M€ en soutien à l’investissement des communes et intercommunalités

- 7,51 M€ pour l’action sociale

- 4,7 M€ pour la culture, les sports, les monuments et le tourisme

- 2,8 M€ en faveur de la protection de l’environnement

- 2,7 M€ consacrés à l’aménagement du territoire.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, celles-ci s'élèvent à 481,9 M€ dont :

- 298,7 M€ pour l’action sociale

- 11,3 M€ pour les collèges

- 8,3 M€ pour la culture, les sports, les monuments et le tourisme

- 7,4 M€ pour les routes, les transports et les déplacements doux

- 1,9 M€ pour le laboratoire de Touraine