Une nuit de badminton à Fondettes

Le 31 mars.

Une soirée Bad'Night aura lieu à l'Espace Municipal de la Choisille de Fondettes, le samedi 31 mars à partir de 17h jusqu'à tard dans la nuit...



Cette soirée est ouverte à toutes et à tous : débutants, sportifs du dimanche, licenciés et même compétiteurs.



Au programme : jeu libre, défis, concours, blackminton. Prêt de matériel et restauration sur place sont prévus



Entrée : 2 € par personne, avec une boisson offerte



En parallèle, un petit tournoi loisirs sera mis en place : 8 équipes de 6 joueurs (à partir de la catégorie minime) s'affronteront à partir de 18h jusqu'à 20h30 avant de prendre leur revanche au blackminton de 22h à minuit.



Inscriptions soit par équipe avec les 6 joueurs, soit individuellement. Frais : 10 € par joueur comprenant 1 boisson + pizza. Les détails ici.